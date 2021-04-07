Сначала про книгу.
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И, несколько неожиданно, Вайлдберриз
Тем временем я посмотрела все десять сезонов сериала "Друзья".
Когда-то он полностью прошел мимо меня. Я тот отщепенец, который не видел ни одной серии. Делала как-то пару подходов к снаряду, но в ужасе отшатывалась.
В этот раз стала ясна причина, и заключается она в том, что я пыталась смотреть "Друзей" в нашей озвучке. Пожалуй, мне не встречался сериал, который был бы до такой степени убит безобразными голосами.
С субтитрами и на английском все сразу стало выглядеть иначе.
Первые сезоны и внезапно восьмой очень милые. Девятый и десятый провальные, зато Чендлер там уже выглядит как человек, а не как чучело свиньи со стеклянными глазками. Мне его очень жаль: он кажется самым талантливым из шестерых. Восторги критиков по поводу игры Дженнифер Энистон мне остались не совсем понятны: по-моему, и она, и Кортни Кокс играют примерно одинаково.
Но я хотела не об этом.
Меня искренне озадачили те эпизоды сериала, когда обсуждается свадьба Моники и Чендлера.
Итак, смотрите: у родителей Моники, людей довольно состоятельных, есть свадебный счет. Это целевой счет для их собственной дочери, деньги на который откладываются чуть ли не с ее рождения.
(В скобках спрошу у сведущих – такое действительно существует? это общепринятая практика?)
Однако никто не ожидал, что Моника когда-нибудь выйдет замуж. Так что деньги родители просадили, и теперь Монике не на что купить платье и отпраздновать торжество.
И тут выясняется, что у ее жениха Чендлера, оказывается, есть заначка. Приличная! Все, что он скопил за шесть лет пахоты на свою контору.
Моника и Рейчел набрасываются на беднягу, как волки на барашка. Тащи, говорят, сюда твою заначку, мы ее ухнем на целых два дня свадьбы, чтобы все было идеально. И в доказательство того, как это важно для Моники, приносят ему тетрадь, в которой она с пяти лет расписывала, какие должны быть цветы на торжестве, с какой начинкой тортики, и под какую музыку она пойдет к алтарю.
Понятно, что сериал комедийный и какие-то моменты показаны в нем максимально утрировано. Но все-таки – для такого утрирования есть основания? Помешательство всех троих героинь на собственной свадьбе повторяется из сезона в сезон. У Моники, например, это откровенная идея-фикс.
Дальнейшее развитие событий в серии такое: Чендлер встает на дыбы и очень жестко – впервые за все время общения с Моникой – говорит, что не пустит псу под хвост шесть лет накоплений. О том, что идея ее безумна, он не объявляет вслух, но вид его достаточно выразителен. Монику ошарашивает именно жесткость его ответа, и она обретает способность взглянуть на ситуацию не через призму своей мании, а относительно трезво. Когда, побродив по улицам Нью-Йорка, Чендлер возвращается, Моника говорит, что к черту свадьбу, это твои деньги, распишемся и просадим их в кабаках. Но и Чендлер успел передумать. Раз любимая желает свадьбу, он готов на все, даже отдать ей всю наличность.
Зритель в моем лице начинает кусать локти и подозревать сценаристов в коллективном помешательстве.
Здравый смысл все-таки одерживает верх, Моника благородно отказывается от денег. Она возьмет только небольшую часть и устроит скромную свадьбу.
Вопрос у меня в связи со всеми этими распоясавшимися невестами такой: действительно ли в Америке времен сериала существовал такой культ свадьбы? Или это просто сценарная фишка, поле для многочисленных ситуаций, в которые можно загнать персонажей? Сколько в этом правдоподобия?
Об удивительной идее Рейчел отказаться от работы мечты в Париже ради душки-палеонтолога поговорим в другой раз.