Дописала книгу, отредактировала, сдала. В этот раз аудио-книга должна выйти так же, как и в прошлый, вместе с бумажной. Обещают в начале декабря, но реально в магазинах будет, наверное, ближе к середине.На Литресе завелся комментатор, который сообщает с разных аккаунтов, что детектив "Тигровый, черный, золотой" написан хуже, чем книжки Дарьи Донцовой. Вспоминается бородатый анекдот о критике пословицы "незваный гость хуже татарина", в итоге получившей вид "незваный гость лучше татарина".Гуляли с пуделем под мокрым дождем, и из-за угла услышали негромкое "Трофим Иванович, пойдемте домой уже", сказанное так просительно, что сразу ясно было: относиться это может только к собаке. Трофим Иванович оказался сеттером – рыжим, с тощей вихлястой задницей. Раньше сеттеров я в наших дворах не видела. Обычно их выгуливают в Покровском-Стрешнево.Вчера был День Психолога (с чем поздравляю всех причастных). По этому поводу у меня давно подготовлено стихотворение великой"Кабинет не безлик, но во всем соблюден стандарт. Кресло, стол, светильник, кушетка обита кожей. На столе стопка дел – набор медицинских карт. Пациенты разные, анамнез у всех похожий.Например – мисс М. (из деревни Сент-Мери-Мид). Масса жизненных сил, никогда не сидит без дела. Но последние лет пятьдесят (как она говорит), где б она ни была – а рядом находят тело. Даже самые стойкие между мужей и дев – что вообще ничем себя не запятнали сроду – поголовно и повсеместно с цепи слетев, приурочивают убийства к ее приходу. Так теперь никто и нос не кажет к ней на крыльцо, и она как гость уже не пользуется спросом...И диагноз: мания преследования налицо, мания величия -- под вопросом.Или вот – Э. П. Иностранец. Акцент, усы. А симптомы те же: стоит приехать в гости, как проходят буквально считанные часы, и вокруг не меньше трупов, чем на погосте. Вечеринка ль на вилле иль ужин на маяке, будь в программе танцы, карты иль горные лыжи, но конец одинаков: гости сидят в тоске, а полиция опрашивает тех, кто выжил.Так и дальше – у каждого мания или две. (Чаще две, а чтобы одна – так реже). Вот Ш. Х. (им индуцирован доктор В.), вот священник... католик, да, а проблемы те же. Каждый тяжко страдает от многих душевных ран, каждый чувствует, что разносит с собой заразу. И психолог, вдохновением обуян, вдруг решает: надо собрать их всех вместе, сразу.Разработан план в ближайшие два часа: анонимные жертвы синдрома "ни дня без трупа". Коллективная терапия творит чудеса, а у них как раз набралась неплохая группа.Вот собрались. Вместе за круглым столом сидят. На психолога смотрят – цепко,но без подвоха. И настолько исполнен предчувствия каждый взгляд, что психолог смекает: кажется, дело плохо".