монализа

* * *

Смотрела сериал "Дом дракона" и не переставала удивляться: юная принцесса, дочь короля на турнире садится в рядах зрителей нога на ногу. Ну, допустим, таким образом через язык тела нам хотят показать, что девица выросла развязная строптивая, с мальчишеским характером.

Но почему, черт возьми, у королевы Алисенты, воспитанной в благородном семействе (дочь десницы как-никак), спина крючком? Я понимаю – мимика современная у половины актрис, но уж спину-то выпрямить можно было? Почему Лене Хиди это удалось, а Оливию Кук никто вовремя не треснул промеж лопаток?
Профанация какая-то.

Кроме того, актриса, играющая взрослую Алисенту, всю дорогу неуловимо напоминала мне щекастую версию Сальмы Хайек. Из-за этого я половину сериала ждала, когда она примется изгибаться у шеста и засовывать пальцы ног в рот Тарантино.

Очень оживило бы сюжет.

Алисента в юности и взрослая:

две королевы алисенты
монализа

* * *

Девочкам внезапный вопрос.

Я бродила по торговому центру и в магазине одного отечественного бренда наткнулась на кашемировое пальто ценой под сто пятьдесят тысяч. Из любопытства примерила. Поразила меня не столько цена – кашемир всегда дорогой, – сколько то, что оно оказалось без подклада. На сайте говорится о двухслойной ткани, сшитой по какой-то новой технологии, но я же его примеряла: это просто тонюсенькая кашемировая тряпочка. При этом позиционируется оно как тёплое.

Вот интересно: это лишь маркетинговый ход, за которым стоит исключительно экономия, или действительно можно делать теплые ноские кашемировые пальто без подклада? 
монализа

* * *

Дописала книгу, отредактировала, сдала. В этот раз аудио-книга должна выйти так же, как и в прошлый, вместе с бумажной. Обещают в начале декабря, но реально в магазинах будет, наверное, ближе к середине.

На Литресе завелся комментатор, который сообщает с разных аккаунтов, что детектив "Тигровый, черный, золотой" написан хуже, чем книжки Дарьи Донцовой. Вспоминается бородатый анекдот о критике пословицы "незваный гость хуже татарина", в итоге получившей вид "незваный гость лучше татарина".

Гуляли с пуделем под мокрым дождем, и из-за угла услышали негромкое "Трофим Иванович, пойдемте домой уже", сказанное так просительно, что сразу ясно было: относиться это может только к собаке. Трофим Иванович оказался сеттером – рыжим, с тощей вихлястой задницей. Раньше сеттеров я в наших дворах не видела. Обычно их выгуливают в Покровском-Стрешнево.

Вчера был День Психолога (с чем поздравляю всех причастных). По этому поводу у меня давно подготовлено стихотворение великой dvornyagka:

"Кабинет не безлик, но во всем соблюден стандарт. Кресло, стол, светильник, кушетка обита кожей. На столе стопка дел – набор медицинских карт. Пациенты разные, анамнез у всех похожий.

Например – мисс М. (из деревни Сент-Мери-Мид). Масса жизненных сил, никогда не сидит без дела. Но последние лет пятьдесят (как она говорит), где б она ни была – а рядом находят тело. Даже самые стойкие между мужей и дев – что вообще ничем себя не запятнали сроду – поголовно и повсеместно с цепи слетев, приурочивают убийства к ее приходу. Так теперь никто и нос не кажет к ней на крыльцо, и она как гость уже не пользуется спросом...

И диагноз: мания преследования налицо, мания величия -- под вопросом.

Или вот – Э. П. Иностранец. Акцент, усы. А симптомы те же: стоит приехать в гости, как проходят буквально считанные часы, и вокруг не меньше трупов, чем на погосте. Вечеринка ль на вилле иль ужин на маяке, будь в программе танцы, карты иль горные лыжи, но конец одинаков: гости сидят в тоске, а полиция опрашивает тех, кто выжил.

Так и дальше – у каждого мания или две. (Чаще две, а чтобы одна – так реже). Вот Ш. Х. (им индуцирован доктор В.), вот священник... католик, да, а проблемы те же. Каждый тяжко страдает от многих душевных ран, каждый чувствует, что разносит с собой заразу. И психолог, вдохновением обуян, вдруг решает: надо собрать их всех вместе, сразу.

Разработан план в ближайшие два часа: анонимные жертвы синдрома "ни дня без трупа". Коллективная терапия творит чудеса, а у них как раз набралась неплохая группа.

Вот собрались. Вместе за круглым столом сидят. На психолога смотрят – цепко,но без подвоха. И настолько исполнен предчувствия каждый взгляд, что психолог смекает: кажется, дело плохо".
монализа

из старых записей

Встретила в деревне соседа. Сосед возвращался с рыбалки злой и уставший, рыба не клевала, леска порвалась, а сеть запуталась, и всё это он рассказал мне суховато, глядя несколько в сторону и стараясь не дышать, причём не то чтобы не на меня, а, кажется, вообще. Я слушала невнимательно, перекатывала в ладонях яблоко, которое подарила тётя Шура. Тётя Шура яблоки дарит, как колдунья Белоснежке: с цепким сосредоточенным безумием и тайной мечтой во взгляде. Каждое яблоко с кошачью голову. Пахнет детским шампунем, целой разлитой бутылкой. Сумасшедшие яблоки, я их есть не могу, мне кажется, они вообще не для этого. Понять бы ещё, для чего.

Стою с этим яблоком. Сосед смотрит вбок. Не дышит. Монотонно бубнит про рыбу. Собака лает, берёзы шелестят, солнце сбоку подсвечивает нашу пастораль.

Из магазина идёт местный житель Толик. Руки его пусты, потому что магазин был закрыт – как всегда по четвергам, средам, пятницам и воскресеньям. Толик похож на навозного жука, толкающего перед собой ком тяжёлой ненависти ко всему живому. Завидев нас, он сворачивает с дороги и приближается; на лице его усталое отвращение, как у человека, который должен был три часа назад сдать отчёт, а работы ещё на двое суток.

Собака лает, берёзы шелестят, Толик молча подходит к соседу и внезапно без единого слова бьёт его в плечо.
Спустя секунду они катаются по траве, вцепившись друг в друга. Я пародией на рефери растерянно топчусь рядом. Обсудили, называется, рыбалку.

Мордобой в деревне не редкость, но обычно участники придерживаются обычаев. Есть правила приличия, есть освящённый сотнями драк ритуал: ну подойди, нависни над врагом, скажи, что он мудак. Это элементарная вежливость, в конце концов. А вот так, без единого слова... Всё-таки гибнут традиции русской деревни.

Из дома напротив выходит тётя Шура. Тёте Шуре очень много лет. Она ходит быстрее меня, знает окрестные леса как свой огород, торгует на рынке гнилой картошкой и всю зиму подкармливает кошек и собак, брошенных дачниками.

Тётя Шура подходит. Берёт из моей руки яблоко. И не задумываясь, с размаху бьёт им Толика в загорелый лоб, как мячом. Раздается треск такой силы, словно она размозжила ему череп. До меня не сразу доходит, что это от яблока.

Толик, душивший на земле соседа, замирает и некоторое время смотрит перед собой – со стороны это выглядит как полная перезагрузка системы. Встаёт и, не оборачиваясь, ковыляет в сторону своего дома, словно ничего не произошло.
Сосед поднимается, отряхивается. Смотрит ему вслед. Кратко выражает восхищение разнообразием животного мира средней полосы России. Садится в машину и уезжает.
Тётя Шура уходит домой.

Я стою одна посреди деревни, дурак дураком. Собака лает, берёзы шелестят, солнце подсвечивает нашу пастораль, в примятой траве белеют разлетевшиеся дольки и пахнет так, словно пролили бутылку детского шампуня.

Ясности с предназначением тётишуриных яблок как не было, так и нет.
монализа

* * *

Тем, кто спрашивал насчёт книги:
Литрес наконец-то выложил электронную версию и – прямо-таки поверить не могу – одновременно открыл доступ к аудио-книге. Читает её Игорь Князев, и читает здорово.
Аудио-книга:
https://www.litres.ru/elena-mihalkova/tigrovyy-chernyy-zolotoy-67954968/
Электронная версия:
https://www.litres.ru/elena-mihalkova/tigrovyy-chernyy-zolotoy/

Посмотрим, что покажет этот эксперимент. Мне всегда очень не нравились задержки с выходом аудио-книги, но считается, что её раннее появление оттягивает на себя покупателей бумажного тиража, который дороже, а следовательно, попросту выгоднее издательству (и автору, само собой). По-моему, это мало пересекающиеся множества. Месяца через три будет видно.

А теперь о действительно важных вещах.
Некоторое время назад мы с вами обсуждали "Друзей", а потом некоторую разновидность усатых мужчин.
На стыке этих двух тем образовался Ричард. Те, кто смотрел сериал, помнят, что это бойфренд Моники и ее первая серьёзная любовь.

Всем нелюбителям усов посвящаю я эти фотографии играющего его Тома Селлека.

[посмотреть]том селлек с усами и без
К Селлеку в усах нечего добавить. Он законченное творение природы. Как раковина или водопад.
Селлек без усов – это какой-то набросок. Он сомнителен. Его нравственные устои под вопросом. Его легко представить вырывающим ноги котенку или пинающим старушку. И наоборот.
И совершенно очевидно, что Селлек в его усатой испостаси плавает в бассейне как порядочный человек, а не как окунь с солитером.
монализа

***

В бассейне, где я плаваю, всего три дорожки.
Сам бассейн небольшой и тихий. Плавать там хорошо. Мимо чаши время от времени проходят девы с фигурами подкачавшихся богинь, а также Женщины, Борющиеся с Целлюлитом. Сужу по синякам на полужопиях. Вряд ли их массово лупят мужья. Хотя, конечно, всё возможно.
Так вот, три дорожки.
Загадка вот в чем.
Рано или поздно возле бассейна появляется Мужчина. Он не спускается в воду по лесенке. Не соскальзывает с бортика грациозным тюленем. Он даже не сигает наискосок в глубину, весь такой из себя спортивный пловец, чтобы в два взмаха оказаться у противоположной стены и высадиться в неё темечком.
Нет! Мужчина встает на краю, прижимает сложенные ладони ко лбу, отталкивается – и ныряет. А затем гордо плывет размашистым кролем.
И всё это он делает как говно. Крепкое, слежавшееся, хорошо утрамбованное говно, которое в ржавом ведре зашвырнули в воду. Он поднимает тучу брызг. Он загребает руками, словно кот, обосравшийся в лотке, которому нужно срочно всё закопать до прихода хозяина. Он сучит ногами, он брыкается об воду – я не представляю, как у него это выходит! Он плывет шумно и эффектно, и вслед его проклинают пловцы с соседних дорожек.
И всегда, всегда этот мужчина усат!
То есть это разные мужчины. Но их минимум четверо, и у всех есть усы.
Вот что не дает мне покоя. Почему кидаться в бассейн с размаху, как ведро с говном, – проклятие именно усатых мужчин?
Изменится ли что-нибудь, если их побрить?
Может быть, без усов и жизнь их сложится иначе – радостнее, веселее, осмысленнее? И не бассейн станут они посещать, а поэтический кружок "Вожжа" или даже шахматный клуб.
И когда настанет такое счастливое время, место этих мужчин займут Две Болтливые Бабы, бултыхающиеся посреди бассейна.
монализа

***

Там, в густых реликтовых хвощах,
В зарослях могильной земляники,
Соловей на очень сложных щщах
Издает чудовищные крики.
(Феликс Данкевич)

Шла с пуделем мимо бывшего детского сада, который лет десять уже занимает таможенная служба, и услышала за оградой странную птицу. Птица начинала с почти кошачьего нежного мурлыканья – прррр-р-р, пр-р-р-р, – затем голос ее набирал громкость и превращался в утиное кряканье, густо замешанное на чаячьем вопле. Примерно так: Крррру-а! Кррру-а!
Источник крика был где-то в нижних ветвях старого тополя за оградой бывшего детского садика, ныне таможенной службы. Я поступила так, как поступил бы любой в меру любопытный человек, оказавшийся на моем месте: подобрала кусок асфальта, запустила в крону и стала ждать, что за кукушка оттуда вылетит.
Из-за тополя вылетел мужик. Сходство с кукушкой заключалось только в том, что он очень живенько подлетел к прутьям решётки. Обозвал меня нехорошими словами, пригрозил физической расправой, что было довольно смешно, потому что перелезть через ограду он смог бы только со стремянкой. Жирненький такой таможенный кукушонок. Фас – в три дня не обгадишь.
Но ругался знатно.
В рамках поддержания светской беседы я спросила, не он ли курлыкал. Когда меня с собеседником разделяет двухметровый забор, через прутья которого может протиснуться только очень худая кошка, я становлюсь разговорчива. Но тут он бодро почесал к калитке, и беседу пришлось свернуть.

Хочется найти тут какую-то мораль или хотя бы Жизненное Предупреждение.
Например: если вы выселите детский садик со всеми мелкими засранцами, воспитательницами, поварихами и аквариумными рыбками, то через десять лет вам на башку прилетит кусок асфальтового покрытия.
Или: не дымите под деревом, для этого специальную беседку поставили, вон у нее и крыша есть, для вас же, Козлов, старались.
Или: завязывай курить, дубина, запишись в спортзал и не жри всякую дрянь, иначе ты ни одну хрупкую нахальную женщину не догонишь, не говоря уже о пуделе.

Но никакой морали, конечно, нет. Однако очень интересно, кто это там курлыкал, и будет ли эта тварь там завтра, когда я снова пойду выгуливать пса.
Ждите дальнейших отчётов.
монализа

***

Я иногда иду и читаю отзывы на книгу, которая мне понравилась. Это как-то встряхивает. Не могу даже толком объяснить почему. Прочёл, например, условную Марию Развозжину, "Пегий лес", три дня ходишь очарованный, осмысливаешь сюжет. А потом заглянул в отзывы, а там пользователь "три звездочки" пишет: "Мне не зашёл стиль этой книги, выше тройки не поставлю".
У меня это вызывает тихий восторг. Словно увидел, как улитки спариваются. Такое чудо ебаническое, извините.
Так вот, любимый мой отзыв, сохранённый на память, написан на книгу Кейт Аткинсон и выглядит так:
"ТАТУИРОВАННАЯ ЛЕКСИКА ДОЛЖНА ОСТАВАТЬСЯ ЗАПРЕЩЁННОЙ!"
монализа

***

Сначала про книгу.
Литрес открыл предзаказ. Обещают 18 августа начать продажи электронки.
https://www.litres.ru/elena-mihalkova/tigrovyy-chernyy-zolotoy/
Где есть ещё:
Московский дом книги
Озон
Молодая гвардия
Дом книги Москва
И, несколько неожиданно, Вайлдберриз

Тем временем я посмотрела все десять сезонов сериала "Друзья".
Когда-то он полностью прошел мимо меня. Я тот отщепенец, который не видел ни одной серии. Делала как-то пару подходов к снаряду, но в ужасе отшатывалась.
В этот раз стала ясна причина, и заключается она в том, что я пыталась смотреть "Друзей" в нашей озвучке. Пожалуй, мне не встречался сериал, который был бы до такой степени убит безобразными голосами.
С субтитрами и на английском все сразу стало выглядеть иначе.
Первые сезоны и внезапно восьмой очень милые. Девятый и десятый провальные, зато Чендлер там уже выглядит как человек, а не как чучело свиньи со стеклянными глазками. Мне его очень жаль: он кажется самым талантливым из шестерых. Восторги критиков по поводу игры Дженнифер Энистон мне остались не совсем понятны: по-моему, и она, и Кортни Кокс играют примерно одинаково.
Но я хотела не об этом.
Меня искренне озадачили те эпизоды сериала, когда обсуждается свадьба Моники и Чендлера.
Итак, смотрите: у родителей Моники, людей довольно состоятельных, есть свадебный счет. Это целевой счет для их собственной дочери, деньги на который откладываются чуть ли не с ее рождения.
(В скобках спрошу у сведущих – такое действительно существует? это общепринятая практика?)
Однако никто не ожидал, что Моника когда-нибудь выйдет замуж. Так что деньги родители просадили, и теперь Монике не на что купить платье и отпраздновать торжество.
И тут выясняется, что у ее жениха Чендлера, оказывается, есть заначка. Приличная! Все, что он скопил за шесть лет пахоты на свою контору.
Моника и Рейчел набрасываются на беднягу, как волки на барашка. Тащи, говорят, сюда твою заначку, мы ее ухнем на целых два дня свадьбы, чтобы все было идеально. И в доказательство того, как это важно для Моники, приносят ему тетрадь, в которой она с пяти лет расписывала, какие должны быть цветы на торжестве, с какой начинкой тортики, и под какую музыку она пойдет к алтарю.
Понятно, что сериал комедийный и какие-то моменты показаны в нем максимально утрировано. Но все-таки – для такого утрирования есть основания? Помешательство всех троих героинь на собственной свадьбе повторяется из сезона в сезон. У Моники, например, это откровенная идея-фикс.
Дальнейшее развитие событий в серии такое: Чендлер встает на дыбы и очень жестко – впервые за все время общения с Моникой – говорит, что не пустит псу под хвост шесть лет накоплений. О том, что идея ее безумна, он не объявляет вслух, но вид его достаточно выразителен. Монику ошарашивает именно жесткость его ответа, и она обретает способность взглянуть на ситуацию не через призму своей мании, а относительно трезво. Когда, побродив по улицам Нью-Йорка, Чендлер возвращается, Моника говорит, что к черту свадьбу, это твои деньги, распишемся и просадим их в кабаках. Но и Чендлер успел передумать. Раз любимая желает свадьбу, он готов на все, даже отдать ей всю наличность.
Зритель в моем лице начинает кусать локти и подозревать сценаристов в коллективном помешательстве.
Здравый смысл все-таки одерживает верх, Моника благородно отказывается от денег. Она возьмет только небольшую часть и устроит скромную свадьбу.

Вопрос у меня в связи со всеми этими распоясавшимися невестами такой: действительно ли в Америке времен сериала существовал такой культ свадьбы? Или это просто сценарная фишка, поле для многочисленных ситуаций, в которые можно загнать персонажей? Сколько в этом правдоподобия?

Об удивительной идее Рейчел отказаться от работы мечты в Париже ради душки-палеонтолога поговорим в другой раз.